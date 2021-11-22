طقس اليوم.. بارد ليلًا وسقوط أمطار على تلك المناطق «تفاصيل»

/662444/طقس-اليوم-بارد-ليلا-وسقوط-أمطار-على-تلك-المناطق-تفاصيل
يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة، خاصة فى ظل الانخفاض النسبي فى الطقس والذى أثر بدرجة كبيرة على محافظة أسوان حيث سقوط أمطار رعدية لأكثر من يوم على كافة الأنحاء.
دوت الخليج
درجات الحرارة اليوم فى المحافظات
ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم معتدلة على كافة الأنحاء فى النهار، بينما سيكون بارد ليلًا.
هيئة الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلًا
كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الشتوية والثقيلة خلال نهار وليل اليوم الاثنين، وذلك لعدم تعرض المواطنين إلى الانفلونزا الموسمية.
هذا وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا احتمالية سقوط أمطار متوسطة أو رعدية على أغلب أنحاء المناطق الشمالية اليوم، خاصة محافظات الإسكندرية وبورسعيد والعريش ومطروح والدلتا.
ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات اليوم:- القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة
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