/662450/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم
أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، العديد من المواطنين يسعون إلى شراء احتياجاتهم المنزلية خاصة تلك التى تستخدم فى بشكل دائم على مأدبة الطعام.
دوت الخليج
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم
ورصد موقع دوت الخليج، إقبال متوسط على أسواق الخضار والفاكهة صباح اليوم، خاصة فى ظل الانخفاض الجارى فى درجات الحرارة، والذى أثر على حركة البيع والشراء.
وجاءت أغلب الأسعار الخاصة بالخضروات والفاكهة، أغلبها مستقرة نسبيًا حيث لم تزد العديد من الأنواع عن حدها الطبيعي.
ونشير فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم، وفقًا لما تم رصده.
أسعار الخضروات فى الأسواق
تراوحت أسعار الطماطم بين 1.50 جنيه و3.50 جنيه. بينما تراوحت البطاطس بين 2.50 جنيه و5.50 جنيه. البصل بين 2 جنيه و3.50 جنيه. الكوسة بين 2 جنيه و3.50 جنيه. الفاصوليا بين 4 جنيهات و6 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.50 جنيه. الفلفل الحامي البلدي بين 2.50 جنيه و4.50 جنيه. الملوخية بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 2.50 و4.50 جنيه. الليمون البلدي بين 5 جنيهات و8 جنيهات.
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