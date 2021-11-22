/662453/أمهات-مصر-قرار-منع-مطربي-المهرجانات-صائب-ويفيد-أبنائنا-الطلاب

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنع مطربي المهرجانات، قرار صائب ويصب في مصلحة أبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية والأجيال بشكل عام.

دوت الخليج

مؤسسة أمهات مصر تؤكد دعمها الكامل لنقيب المهندسين

وأكدت مؤسس أمهات مصر، عبير أحمد، دعمهم الكامل لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، في قراره الذي وصفوه بالجريء، لافته إلي أن أغاني المهرجانات أفسدت الذوق العام وأثرت بشكل سلبي علي أبنائنا داخل الأسرة المصرية، وكان يجب منعها منذ البداية ولكن القرار صائب حتي ولو جاء متأخرا.

أمهات مصر: قرار نقيب الموسيقيين صائب

وطرحت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، سؤالا علي الأمهات من أولياء الأمور في الصفحة الرسمية للإتحاد والائتلاف في الفيسبوك، تضمن:-

"الأمهات المحترمين.. شايفين قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ازاي؟ الخاص بمنع مطربي المهرجانات، وأولادكم كان بيتعاملوا إزاي مع الأغاني دي؟.

وتفاعل المئات من أولياء الأمور من الأمهات مع المنشور، حيث قالت: "أحسن قرار في الدنيا فعلا مش كلام، حصل تغيير في الذوق العام والولاد بيغنوا ويقولوا ألفاظ عجيبه من جوه الأغاني"، وذكرت أخري: للأسف بنتي حافظه أغانيهم وبتنزل حالات واتس بنفس الأصوات البشعه دي، حاولت كتير تقولي بحبهم، أنا وراها لحد ما تتخلص من التلوث دا، حاحه بشعه بصراحه".

وأضافت ولي أمر: "قرار ممتاز بس إتأخر كتير اوي، والتأخير تسبب إنه يبقي لهم وجود وجمهور، لازم يتم بث فن هادف يجذب الجمهور"، وتابعت أخري: "قرار صح بس ياريت كان يتاخد بدري كمان عن كده، مش معقول ده يبقي منظر غناء بلدنا قدام كل العالم ولا معقول أولادنا يطلعوا بيسمعوا الكلام ده ولا دي أصوات أصلا تتسمع"، واستكملت أخري: "قرار حكيم طبعا كفاية تدنى بالذوق".

"إحنا معاه وهو على حق، دعموه جدا، الفلوس بتغري الشباب لطريق التهريج والإنحراف"، تضيف ولي أمر: "قرار كان لازم يتاخد من قبل كده بكتير لأن بصراحة أغلبهم صوته بيوصلنا للتلوث السمعى، تسلم مطربنا العظيم ونقيبنا".