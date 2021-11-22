/662443/صحة-الشيوخ-تناقش---تراخيص-العيادات-والمنشآت-الطبية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب ، حيث تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد زكي جزر ، في اجتماعها اليوم الإثنين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عدد من المقترحات برغبه المقدمه من النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ اليوم

اجتماع لجنة الصحة بالشيوخ

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة مقدمة من : 1- النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن "تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام"

2- النائب عمرو السعيد فهمى بشأن التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع بشبيش المركزى

3- النائب محيى حافظ بشأن "الغلق الجبرى لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة"

4 -النائب زين العابدين الطناوى بشأن " تراخيص العيادات والمنشآت الطبية"

5 -النائب هانى يوسف عبدالشهيد بشأن "القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية"

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى في ذات الشأن، على أن يواصل مناقشات المواد بجلسة الاثنين ، بعد إشادات كبيرة بجهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، ضرورة التأكيد على أهمية زيادة دور المسنين المجانية، وتغليظ عقوبات إعاقة الوالدين تخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

فلسفة القانون وأهدافه:

حرصت الحكومة علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسنتماشياً مع إطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنيةلحقوق الانسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.