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تشيع جثمان الإعلامية أسماء مصطفى بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة.. والعزاء غدا بأكتوبر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة الاعلامية اسماء مصطفي وفاة الاعلامية اسماء مصطفي توفيت صباح اليوم الاثنين، الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد صراع مع المرض.

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