هاني شاكر وحلمي بكر في ضيافة قصر السينما غدًا

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يقيم قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم الصالون الثقافي الأول «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع» وذلك يوم الثلاثاء القادم بقصر السينما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الصالون الثقافي «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع» بحضور هاني شاكر.

هاني شاكر وحلمي بكر بالصالون الثقافي

يحضر الصالون الثقافي أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، المنتج الكبير محسن علم الدين.

يدير الصالون الثقافي «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع» الفن والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما.

السر وراء إقامة صالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع

يقام صالون «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع» في ظل بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة الفنية والعلاقة بين الفن وحرية الإبداع.

هذا وقد شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، مناوشات ومشادات كلامية حادة بين الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ورجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، بسبب قرار النقابة بشأن منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء.

قرار من النقابة يشعل أزمة حادة بين ساويرس وهاني شاكر

بداية نشوب أزمة نجيب ساويرس مع هاني شاكر، قرار الأخير بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

نجيب ساويرس يعترض على قرار النقابة

وبعد ساعات من صدور القرار، أبدى عدد من المشاهير والنقاد انزعاجهم وعمهم لمطربي المهرجانات الذي تم وقفهم، كان من بين هؤلاء، المهندس نجيب ساويرس الذي أوضح أنه قرار معيب ولا يحق لهاني شاكر إتخاذة فالمانع وحده ربنا سبحانه وتعالى.

مردفا: “أول مرة أشوف أرى نقيبا للمغنيين فخورا جدا بمنع الغناء. الجمهور اللي هو من يقرر يسمع مين وميسمعش مين مش النقيب مش عاجبك ماتسمعهوش.

هاني شاكر يفتح النيران في وجه ساويرس

ورد هاني شاكر على ساويرس للمرة الاولى بكامل الرقى والإحترام: “اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين، كما تعلم أو لا تعلم، لذا وجب التوضيح، وهؤلا ليسوا أعضاء بالنقابة، ومن يريد أن ينتمي لها فليتقدم بأوراقه وفقا للقانون لاجتياز الاختبارات”.

وأكمل شاكر: "الأخ نجيب، أموال النقابة هي أموال عامة وإهدارها إهدار للمال العام. حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا ونراهم في مهرجان الجونة المقبل".

نجيب ساويرس يتحدى النقيب

ومن هنا يبدأ التحدي بين النقابة ورجال الأعمال، اذ رد نجيب ساويرس على هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «طيب لو نقابةً موسيقيين زي ما بتقول مالها وًمال المغنيين، و ان شالله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك و ده مال خاص بعد إذنك».

عمرو أديب يتدخل ويزيد صراع هاني شاكر ونجيب ساويرس

وأشعل عمرو أديب حلبة الصراع بين نجيب ساويرس وهاني شاكر من خلال برنامج “الحكاية”، اذ أنه أجرى مداخلة هاتفية للثنائي كل منهما على حدة، بدأها بساويرس الذي قال: “من حقي أسمع اللي أنا عايزه، وأنا بحب الغناء الشعبي"، متسائلًا: "لما أخش أخد دش المفروض أخد تصريح من حد أغني إيه أو أسمع مين؟".

وتابع: “الموضوع فيه نفسنة وغيرة، ومصر فيها قانون وكل اللي اتمنعوا رفعوا قضية في القضاء الإداري، النقيب مش قيم على أذواق الناس، واحنا أحرار نسمع اللي بنحبه، دورك كنقابة إنك تصرف أو تساعد أو تعالج نجم تابع للنقابة، ولكن لست رقيبًا على المصنفات الفنية، طب أنا مبيعجبنيش غناه”.

فرد عليه هاني شاكر في مداخلة هاتفية أخرى خلال البرنامج: “نجيب بيقول إنه ما بيسمعش الأغاني اللي أنا بقدمها، وأنا بقوله ما يشرفنيش إنك تسمع الأغاني بتاعتي، اللي يسمع المهرجانات ما يشرفنيش إنهم يسمعوا أغانيا، جيب مش فاهم حاجة.. وما دام مش فاهم يبقى يسأل.. وهو بيقول إن مفيش حد بيسمعنى وأنا بقوله كنت تعالى شوف حفلتي في مهرجان الموسيقى العربية وانت تعرف كم ونوعية الجمهور اللي بيسمعني”.

وأضاف: “أنا ما علقتش على الفضايح اللي حصلت في مهرجان الجونة، هو ليه بيتكلم في اللي مالوش فيه، زي مانا مش عاجبه هو برضه مش عاجبني”.