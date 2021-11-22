/662454/تعرف-على-أسعار-الأسمنت-اليوم-بعد-انخفاض-أسعار-الحديد

استقرت أسعار الأسمنت اليوم بمصر بمختلف أنواعه وأصنافه، وذلك بعد انخفاض أسعار الحديد، وتقدم دوت الخليج تقريراً مفصلاً بأسعار الأسمنت للمستهلك صبيحة اليوم الإثنين 22 – 11 – 20221 م .

دوت الخليج

ويشمل التقرير أسعار الأسمنت اليوم للأسمنت الأبيض، والمخلوط، والمقاوم، ، وسي ووتر.

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم بعد انخفاض أسعار الحديد

ويتابع فطاع كبير من مختلف الأعمال أسعار الأسمنت باهتمام وبشكل يومي ، نظرأً لأهميته كمادة اساسية ومدخل رئيسي في عمليات البناء والتشييد بمختلف أنواعها وأحجامها.

ويعتمد قطاع المقاولات على اسعار الأسمنت في عمليات دراسة الجدوى كعنصر اساسي، وكذلك جميع مججالات الأستثمار ، فلا استثمار بدون بناء، ولا بناء بدون اسمنت .

والأسمنت هو أحد أهم مواد البناء الأساسية في جميع عمليات البناء والتشييد وصب الخرسانة .

ويدخل الأسمنت كعنصر اساسي في بناء السكن والمصانع والمدن السكنية والقرى السياحية والمطارات والمنشآت السياحية، والمنشآت المدنية والعسكرية لا يمكن أن تجد مبنى الآن بدون وجود الأسمنت كمكون أساسي في تاسيسه وتشييده وبنائه.

ويوميا يتابع المهتمين حول العالم أسعار مواد البناء الأساسية مثل أسعار الأسمنت واسعار الحديد وأسعار الطوب.

ونقدم في موقع دوت الخليج أسعار الأسمنت اليوم نظراً لاهتمام قطاع كبير من المواطنين ورجال الأعمال والأجهزة الحكومية بها أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 22-11-2021 في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم (المسلح) أدنى سعر 1110 جنيه أما أعلى سعر فهو 1110 . أسعار الأسمنت اليوم (النصر) أدنى سعر 1060 جنيه وأعلى سعر فهو 1070 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم (الممتاز) أدنى سعر هو 1070 جنيه، وأعلى سعر هو 1080 جنيه. أسعارالأسمنت اليوم (أسمنت الصعيد) أدنى سعر هو ، 750 جنيه واعلى سعر هو 750 جنيه أسعار الأسمنت اليوم (وادي النيل - المصري) أدنى سعر هو 1040 جنيه 1050 وأعلى سعر هو جنيه. أسعار الأسمنت اليوم (الاسكندرية – الماكس) أدنى سعر هو 855 جنيه ، وأعلى سعر هو 855 جنيه أسعار الأسمنت اليوم (الإسكندرية - بلادي)أدنى سعر هو 755جـنيه، وأعلى سعر هو 755 جنيه. أسعار الأسمنت اليوم (العامرية- عادة) لأدنى سعر هو 1050 جنيه، وأعلى سعر 1050 جنيه. سعر الأسمنت اليوم (أسمنت البرج) أدنى سهعر هو 890 جنيه، وأعلى سعر هو 890 جنيه. سعر الأسمنت اليوم ( تايتان) أدنى سعر هو 1030جنيه، وأعلى سعر هو 1030 جنيه. سعرالأسمنت اليوم (الدلتا) أقل سعر هو 710 جنيه ، وأعلى سعر هو715 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 22 – 11 – 2021 م

سعر الأسمنت الأبيض اليوم العادة، أقل سعر هو 2500 جنيه، وأعلى سعر هو 2500 جنيه سعر الأسمنت الأبيض اليوم (أسمنت سوبر سيناء) أقل سعر هو 2450 جنيه، وأعلى سعر هو 2450 جنيه. سعر الأسمنت الأبيض اليوم (اسمنت سوبر رويال) ، أدنى سعر هو 2380 جنيه، واعلى سعر هو 2400 جنيه سعر الاسمنت الابيض اليوم (اسمنت رويال العادة)، أقل سعر هو 2430 جنيه، وأعلى سعر 2430 جنيه. سعر الأسمنت الأبيض اليوم (اسمنت الواحة الأبيض)، أقل سعر هو 2420 جنيه، وأعلى سعر هو 2430 جنيه