سبب وفاة الإعلامية أسماء مصطفى.. «صراع طويل مع مرض لعين»

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رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الإعلامية الشهيرة أسماء مصطفى بعد صراع دام لشهور مع مرض السرطان اللعين.

دوت الخليج

سبب وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

وكانت أصيبت الإعلامية أسماء مصطفى منذ شهور، بمرض السرطان وخضعت لعدد من العمليات الجراحية الحادة والصعبة، داخل مصر وخارجها، وكانت حالتها قد بدأت في الإستقرار، لكنها بشكل مفاجأ أعلنت صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتدهور صحتها ونقلها للمستشفى.

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

الجدير بالذكر، أنه أتى نبأ وفاة أسماء مصطفى على لسان زوجها عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا، الذي كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن اقول الا مايرضي الله "انا لله وانا اليه راجعون￼ ".

تشييع جثمان الراحلة أسماء مصطفى

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة، بعد صلاة العصر من مسجد الشرط، والعزاء غدا بأكتوبر.

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة النائب أيمن أبو العلا، طالبت متابعيها عبر فيس بوك قبل وفاتها، بالدعاء لها قبل الخضوع لجراحة دقيقة، قائلة: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وأضافت: «اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني وداوني وعافني إنك عفو كريم، واشف كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلا أسالكم الدعاء، ربنا يتقبل يا رب».

أسماء مصطفى تعلن مشاركة مرضها مع جمهورها

وكانت قد أعلنت أسماء مصطفى قبل نقلها للمشفى عن مشاركة جمهورها رحلتها مع المرض بداية من رحلة علاجها الجديدة، فاستكملت: “وأخيرًا أوعدكم قريب جدًا جدًا، أو ما أبدأ مرحلة العلاج الجاية، أني هرجع أطلع لايف، وأحاول أفيد غيري، ما هو طول ما في نفس هنكمل الحياة، وأنا بعمل اللى ربنا أمرني بيه بدعي وباخد بالأسباب، واتوكل على الله، وأول حاجة وأهم حاجة لينا جميعًا، هى الرضا بقضاء الله، أي ما كان ولأنه لا راد لقضاء الله، إلا بقدر الله”.

واختتمت أسماء حديثها موجهة الشكر للجمهور: “شكرًا ليكم أنكم مستحملني ولسه بتدوني أمل، أني على الأقل طول الفترة اللى عدت من حياتي كنت صح، وكسبت حب ومحبة الناس الحمد لله”.