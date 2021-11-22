اليوم وغدا.. طرح 6 قوافل طبية لـ «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى أن "حياة كريمة" تطرح 6 قوافل طبية خلال يومى 22 و23 نوفمبر الجارى. وتطلق حياة كريمة قوافلها الطبية الجديدة فى 6 محافظات، وهى القاهرة ومطروح والبحيرة والمنيا والدقهلية والشرقية، فى: -مركز طبى البساتين شرق حى البساتين بمحافظة القاهرة. -زاوية العوامى - الجفيرة مركز الضبعة بمحافظة مطروح. -الهدى والتقوى مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة. -نزلة محمود مركز ديرمواس بمحافظة المنيا. -ميت العز مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. -صافور مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية. وتهتم تلك القوافل الطبية بجميع التخصصات منها: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل". كما يتوفر بالقوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة صيدلية بها كافة الأدوية.

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