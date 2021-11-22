القوى العاملة: تعيين 1122 شابا منهم 15 من ذوى الهمم بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية قامت بتعيين 1122 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 15 من ذوى الهمم من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4128 شاباً منهم 25 من ذوى القدرات، فضلاً عن توفير 52 فرصة عمل.





وأضاف سعفان - فى بيان الوزارة اليوم الإثنين - أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 29 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 12 عاملا، و4000 جنيه رعاية صحية لعاملين، فضلاً عن تسجيل 25 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

من جهته أوضح أحمد القللى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى - أن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 712 منشأة وتم القيام بـ 26 حملة نهارية للتفتيش الشامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 122 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 16 شكوى منها للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 52 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

ولفت إلى أنه تم استخراج 1626 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1626 عاملا على مهن مختلفة.. أما بمجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 330 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى .