عاجل- قرار مهم من جامعة القاهرة بشأن «الميدتيرم» ولقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، انطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسى الحالى وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر الجارى.





ونظمت الجامعة امتحانات الميدتيرم على 4 مجموعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وذلك لتفادى حالات الزحام والتكدس والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب وطبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.

ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بتشكيل لجنة عليا بكل كلية تحت إشراف العمداء ووكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة أعمال امتحانات الميدتيرم والمقرر انطلاقها فى كل الكليات تباعا ووفقا الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الأول.

وأكد الدكتور الخشت، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لن يتم السماح للطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل pcr من دخول الامتحانات سواء الميدتيرم أو الفصل الدراسى الأول، مشيرا إلى أن التطعيم ضد كورونا حماية للطالب والمجتمع الجامعى وضمان لاستمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسى.

من جانب آخر استقبلت جامعة القاهرة وفد من طلاب مدارس المتفوقين "stem" ضم 40 طالب وطالبة فى زيارة لكلية العلوم وذلك فى إطار انفتاح الجامعة على المجتمع، وتم شرح أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسة وكيفية تأثير كليات العلوم على المجتمع والمساهمة فى الاقتصاد القائم على المعرفة، فى الوقت نفسه قام قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم بتنظيم رحلة علمية إلى منطقة المثلث الذهبى فى الصحراء الشرقية وضمت الرحلة 9 من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

وأكد الدكتور محمد الخشت على أن الرحلة العلمية تأتى ضمن اهتمام الجامعة بإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوبيئية الشاملة والثروة المعدنية باستخدام التقنيات العلمية الحديثة وبما يساعد فى جهود التنمية التى تعمل عليها الدولة المصرية.