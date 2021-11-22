بعد نجاح «المومياوات الملكية».. استعدادت كبيرة لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة السياحة والآثار موعد احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر إذ سيكون يوم 25 نوفمبر الجارى. ويأتى افتتاح طريق الكباش بعد نجاح كبير حققه حفل المومياوات الملكية الذى أبهر العالم ونال إعجاب واسع عالميا.

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