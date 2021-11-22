جامعة الإسكندرية تساهم بنشر 59 بحثا جديدا بمجلات عالمية

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وقال رئيس جامعة الإسكندرية أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا "59 بحثا" وكان توزيع التخصصات كالتالى فى مجال العلوم الأساسية "29.2%" والتى شملت على كلا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية "11.1%"، علوم البيئة "9.1%"، والرياضيات "3%"، والفيزياء والفلك "3%"، علوم الأرض والكواكب "3%"، يلى العلوم الأساسية العلوم الطبية "24.2%"، فالزراعة والعلوم البيولوجية "12.1%"، فالهندسة "9.1%"، والهندسة الكيميائية "6.1%".
وأضاف د. قنصوه أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية "17 بحثا"، تلتها المملكة المتحدة "7 أبحاث"، فالصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية "4 أبحاث" لكل منهم، فالجزائر وبنجلاديش وكندا والعراق وإيطاليا والأردن وليبيا وقطر "بحثين" لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.
وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة أسيوط، وجامعة أم القرى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة القاهرة، جامعة الملك سعود، وجامعة دمنهور، وغيرهم من الجامعات.
وهنأ د. قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كل المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.
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