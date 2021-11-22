معلومات الوزراء يصدر نشرة دراسات وتوصيات «الرعاية الصحية»

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز فى بيان له أن القاعدة القومية للدراسات عن مصر هى ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التى تتناول موضوعات وبحوثا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، سواء صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، مضيفا أن نشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر هى شكل من أشكال الإعلام الجارى، التى تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التى تدخل ضمن نطاق اهتمامه وهى تصدر شهريا، وتضم فى كل عدد موضوعا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التى تكون محل اهتمام متخذى القرار داخل مصر.

ويحتوى هذا العدد من النشرة على 27 بيان لدراسات باللغة العربية فى موضوع الرعاية الصحية، متاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر، خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2021، كما تقدم النشرة أكثر من 40 توصية ومقترح تمثل خلاصة توصيات هذه الدراسات التى صدرت عن العديد من الجهات البحثية والأكاديمية والرسمية فى مجال الرعاية الصحية، وكان من أبرزها تعزيز أبعاد العدالة والحماية الاجتماعية فى النظام الصحى، من خلال توصيف وتحديد وحماية الفئات الأكثر هشاشة والمهمشة صحيا، بالتعاون مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية المعنية، وتبنى وسائل غير تقليدية لتوصيل الخدمات الصحية للفئات المهمشة، ومن بينها توفير الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير بعض الخدمات الصحية الأخرى (خصوصا المتعلقة بصحة البيئة) فى المنازل، وإعداد استراتيجية للتحول الرقمى (الصحة الرقمية) فى مصر بهدف تحسين كفاءة النظام الصحى، وخدمات الصحة عن بعد، وتراعى التوافق مع مسودة الاستراتيجية العالمية للصحة الرقمية (2020 – 2024)، مع تبنى رؤى مختلفة لنشاط البحوث والتطوير فى القطاع الصحى الرقمى، وضبط وتحديد وتحديث مجتمع البيانات الصحية، واستكمال الفجوات المعلوماتية فيه، والعمل على زيادة أعداد البرامج التدريبية فى مجال إدارة واستباق الأزمات الصحية، بما فيها أزمات الجوائح الوبائية.