المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى

نعت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، بعد أن وافتها المنية صباح اليوم الاثنين.

ودعت الشركة، المولى عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحسن عزاء أهلها وذويها.

وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تشييع جنازة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، والتي توفيت منذ قليل، بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة أكتوبر، وان العزاء سيكون غدا الثلاثاء في مسجد الشرطة أكتوبر .

وعلق عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، على وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع المرض، وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، قائلا: "انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".