مصر للطيران الناقل الرسمي لحفل اوركسترا فيينا الفيلهارمونى

استعدادًا للافتتاح المهيب لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاركت مصر للطيران بدورها كناقل رسمي لحفل أوركسترا فيينا الفيلهارموني – أحد أهم فرق الأوركسترا في العالم – والتي أقامت حفلتها يومي ٢٠ و٢١ نوفمبر الجاري بمناسبة افتتاح قاعة الموسيقي بمقر مدينة الفنون و الثقافة بالعاصمة الادارية.

حيث قامت الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية وحاملة علم مصر حول العالم بنقل العديد من أعضاء فريق الأوركسترا بالإضافة إلى عدد ضخم من الضيوف الوافدين من حول العالم لحضور الحفل تحت قيادة المايسترو ريكاردو موتي، أحد أهم قادة الأوركسترا في المشهد الموسيقي العالمي.

وبدورها، وبصفتها الناقل الرسمي للعديد من الفعاليات الفنية والثقافية الهامة في مصر، حرصت مصر للطيران على توفير كافة سبل الخدمة والراحة لأعضاء فريق الأوركسترا وعملت كذلك على نقل الآلات الموسيقية الخاصة بالاوركسترا.