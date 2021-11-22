/662460/انخفاض-أسعار-الحديد-اليوم-الإثنين-22--11--2021-بعد-قرار-إلغاء-الحماية-على-المستورد

انخفضت اسعار الحديد اليوم 200 جنيه في الطن ، ونقدم لكم من موقع ( دوت الخليج) أسعار الحديد المسلح (اسعار حديد التسليح)، صباح اليوم الإثنين 22 -11 نوفمبر- 2021م .

دوت الخليج

يعتبر الحديد أهم المعادن نظراً لأهميته لكافة وأنواع النشاط الإنساني.. فلا مجال ينشط فيه الإنسان يخلو من الحديد. ولذلك فمن هم الأسعار التي يتابعها قطاع كبير من الناس بمختلف اهتماماتهم وأنشطتهم أسعار الحديد.

ونظراً للتقلبات المتسارعة في الأسواق وتأثرها بعوامل عديدة، فإن أسعار الحديد تشهد تغيراً بين حين وآخر .

انخفاض أسعار الحديد اليوم الإثنين 22 – 11- 2021

وتؤثر تغيرات أسعار الحديد ، على تكلفة المباني، ولذلك تحظى اسعار الحديد بمتابعة المستثمرين في مختلف المجالات.

كما يهتم المواطن العادي بمتابعةاسعار الحديد، نظرالتأثره بها إذ تدخل أسعار الحديد في حسابات تكلفة الكثير بل معظم السلهع واحتياجات المواطن العادي . ومن أهم محددات اتجاهات الاقتصاد والاستثمار أسعار السلع الرئيسية والأساسية، مثل أسعار الحديد، واسعار الذهب، وأسعار الأسمنت، واسعارالبترول، واسعار الوقود، ولذلك سوف تجد اهتمام بالغا بهذه الأسعار جنباً إلى جنب مع أسعار الخضر وأسعار الفاكهة وأسعار اللحوم وأسعار الدواجن البيضاءن واسعار الدواجن الحمراء، واسعار الدواء وغيرها من اسعار.

وقد شهد سعر الحديد في مصر تراجعا بعد قرار الحكومة الذي اصدرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارابالغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد أسعار الحديد المسلح (أسعار حديد التسليح) اليوم الاثنين 22- 11 سعر الحديد اليوم ( عز الدخيلة) من 15600 جنيه إلى 15600 جنيه

سعر الحديد اليوم ( المصريين) من 15300 جنيه إلى 15300 جنيه سعر الحديد اليوم ( بشاي) من 15400 جنيه إلى 15400 جنيه سعر الحديد اليوم ( العتال) من 15500 جنيه إلى 15500 جنيه سعر الحديد اليوم (عطية) من 15100 جنيه إلى 15100 جنيه سعر الحديد اليوم (المراكبي) من 15100 جنيه إلى 15100 جنيه أسعار الحديد اليوم ( الكومي) من 15100 جنيه إلى 15100 جنيه أسعار الحديد اليوم (المعادي) من 15100 جنيه إلى 15100 جنيه أسعار الحديد اليوم (العشري) من 1510 جنيه إلى 15100 جنيه

أسعار الحديد اليوم (سرحان) من 15100 جنيه إلى 15100 جنيه أسعار الحديد اليوم (مصر ستيل) من 15100 جنيه إلى 15100 جنيه.