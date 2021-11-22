/662461/ماذا-تفعل-صافرة-محمود-عاشور-فى-مباراة-الزمالك-والبنك-الأهلى

يستضيف اليوم الاثنين فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أدار محمود عاشور 26 مباراة للزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى، حيث حقق الأبيض الفوز في 21 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 38 مرة والحمراء 5 مرات واحتسب 12 ضربة جزاء.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمود عاشور حكما للساحة، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

ويتواجد محمد معروف حكما للفيديو، وشهاب راشد مساعدا لحكم الفيديو.

قائمة البنك الأهلي امام الزمالم كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الزنفلي-احمد السعدني.

خط الدفاع:أحمد ياسين-أمير مدحت-عاصم صلاح-محمد ميدو-محمود دبش-أسامة إبراهيم-إسحاق يعقوبو- احمد العش- طارق مصيلحي.

خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-أحمد ياسر-محمود السيد-موسي دياوار-محمد بسيوني-محمود قاعود-شادي راضوان-محمد هلال-أحمد سعيد-محمد حامد.

خط الهجوم:اسامة فيصل.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.