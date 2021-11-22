تعليم الشيوخ : مبادرة "كشك كتابك" فرصة لرفع الوعي..ووزارة الثقافة تقوم بجهود مقدرة ضمن حياة كريمة

/662465/تعليم-الشيوخ--مبادرة-كشك-كتابك-فرصة-لرفع-الوعيووزارة-الثقافة-تقوم-بجهود-مقدرة-ضمن-حياة-كريمة

أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في مبادرة حياة كريمة من خلال توفير محتويات ثقافية متنوعة تساهم في رفع الوعي بين كافة أبناء المجتمع المصري.

مبادرة حياة كريمة

دوت الخليج

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين ، إلى أن مبادرة «كشك كتابك»، واحدا من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا في القرى التي يتم تأهيلها ضمن مشروع حياة كريمة، حيث يتيح للأهالي فرصة للقراءة والإطلاع وزيادة الثقافة بكافة المجالات وبأقل التكاليف.

مبادرة كشك كتابك

وأوضح حسانين توفيق، أن رفع وعي المواطنين من خلال القراءة والثقافة يساهم بشكل كبير في مواجهة الأفكار الهدامة التي يكون لها تأثير سلبي على الوطن، مؤكدا علي ضرورة أن يتم الاستفادة من البيئة التكنولوجية بشكل أوسع لدعم مبادرة كشك كتابك.

وقال عضو مجلس الشيوخ: توجه وزارة الثقافة في هذا الشأن إلى القرى يحقق العدالة المنشودة في المساواة بين أبناء الريف والحضر في الثقافة بما يساهم توجه الدولة في بناء المواطن المصري.

وشهدت الجلسة أمس الأحد أيضا، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى على:

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.

ووافق المجلس أيضا على المادة الثانية والمتعلقة بموعد صدور اللائحة التنفيذية وتنص على: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

أما المادة الثالثة فنصت على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.