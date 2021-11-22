/662466/الشركة-المتحدة-تنعي-وفاة-الإعلامية-أسماء-مصطفى

نعت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، بعد أن وافتها المنية صباح اليوم الاثنين.

دوت الخليج يرصد نعى الشركة المتحدة للاعلامية اسماء مصطفى

ودعت الشركة، المولى عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحسن عزاء أهلها وذويها.

وتوفيت صباح اليوم الاثنين، الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد صراع مع المرض.

وتشيع جثمان الإعلامية أسماء مصطفى بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة.. والعزاء غدا بأكتوبر.

كما تقدم عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنعي وفاة الإعلامية أسماء مصطفي

وتقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بخالص العزاء للنائب أيمن أبو العلا، مضيفا”أنعي بكل أسى الإعلامية أسماء مصطفى حرم النائب د. أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم بعد صراع مع المرض، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولأهلها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال النائب محمود عصام،”اتقدم بخالص التعازي الى اخى وصديقي وحبيبي النائب الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، لوفاة زوجة سيادته الإعلامية أسماء مصطفى. داعين الله عز وجل أن يتغمده الفقيده بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون".

وأضاف النائب طارق الخولي،” الإعلامية أسماء مصطفى في ذمة الله بعد صراع مع المرض.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. خالص التعازى للنائب أيمن أبو العلا”.

وتابع النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، “يتقدم النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب بخالص التعازي للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى داعيا الله عزوجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها الجنة”.