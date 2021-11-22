عاجل- الحكومة: لا صحة لمنع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج فى نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج فى نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية، مُوضحةً أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد مدينة خدمية وإدارية فى المقام الأول؛ وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة المواطنين كأى مدينة فى الجمهورية، حيث تتيح العاصمة الجديدة كافة خدماتها لجموع المصريين من غير قاطنيها بشكل طبيعى، سواء كانت خدمات إدارية أو ترفيهية أو ثقافية، أو غيرها. وفى سياق متصل، سيتم تنفيذ خطة انتقال موظفى الدولة إلى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة على عدة مراحل، اعتباراً من النصف الثانى من ديسمبر المقبل، حيث سيتم البدء فى نقل الدفعة الأولى من الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم نقل باقى الموظفين بالإدارات المقرر نقلها خلال 6 أشهر، بما يضمن اختبار العمل بشكل تجريبى من داخل المقار الجديدة للوزارات والجهات التابعة.

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