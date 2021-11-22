صور.. مدغشقر: نتطلع للتعاون مع «الإنتاج الحربى» فى مختلف المجالات التصنيعية

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، Patrick Ralolina وزير خارجية مدغشقر، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزيـة لمكتـب الوزيـر، والمهندس محمـود عرفـات مستشار الوزير، ومحمد فؤاد مترجم، محمد بكر المستشار الإعلامى للسيد الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





وأوضح الوزير مرسى أن اللقاء استهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف مجالات التصنيع محل الاهتمام المشترك إذ تم عرض فيلم عن "الإنتاج الحربى" لإستعراض الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والتصنيعية والبشرية للوزارة والجهات التابعة، مؤكدا اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات المدغشقرية فى المجالات المختلفة والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

كما أكد انفتاح الوزارة على تبادل الخبرات وتحقيق التكامل مع الأشقاء بالقارة الإفريقية، لافتا إلى حرص الوزارة على توجيه القدرات الصناعية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بما يلبى احتياجات الجانب المدغشقرى الشقيق فى مختلف المجالات وذلك وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى تلك المجالات.

وأعرب Patrick Ralolina وزير خارجية مدغشقر عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع "الإنتاج الحربى" فى مختلف المجالات التصنيعية، مثنيا على الخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربى ودورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية والتطوير، كما أثنى على الاستقرار الذى تشهده مصر حاليا نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتى على هامش زيارته لمصر للتنسيق بشأن القمة المقبلة لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "قمة الكوميسا الحادية والعشرين" والتى تستضيفها مصر يوم 23 نوفمبر الجارى وتتسلم خلالها رئاسة التجمع من مدغشقر والذى يعد أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الإقليمى فى القارة.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربى الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، وأنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.