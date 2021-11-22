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النيابة الإدارية تعد فيديو تعريفيًا لدورة العمل المميكنة

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حسام عبدالله 2021-11-22 11:55 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعدت إدارة التحول الرقمى بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير الإدارة، مقطع فيديو تعريفى لدورة العمل المميكنة بالنيابة الإدارية وكيفية عمل برنامج "إدارة القضايا الإلكترونى" والذى تم تفعيله بالمحافظات التى تم ميكنتها على مستوى الجمهورية، وما يتيحه البرنامج من سرعة وفاعلية فى إجراءات قيد القضايا وتحقيق المتابعة والإشراف الكامل على جميع أعمال الإدارات والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات المميكنة على مستوى الجمهورية بشكل لحظى.

كما يتيح البرنامج الربط بين كافة الإدارات المركزية والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات لخلق نظام متكامل لمنظومة العمل داخل النيابة الإدارية.

وصرح  المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه جاء ذلك فى إطار الاستراتيجية التى تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتنفيذًا لتوجيهات  المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدعم سبل التيسير على المواطنين فى تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقًا للعدالة الناجزة كهدف أساسى لخطة الدولة القومية للتحول الرقمى ورؤية "مصر 20 / 30".

ومن المقرر أن تعلن النيابة الإدارية قريبًا عن تدشين البوابة الإلكترونية المتكاملة للنيابة الإدارية لدعم تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وتيسير سبل التواصل وتقديم الشكاوى.

وأكدت النيابة الإدارية استمرارها فى تلقى شكاوى المواطنين عبر عدد من الوسائل الإلكترونية حاليًا تشمل: الخط الساخن 16117، البريد الإلكترونى ([email protected]) ورقم تطبيق (Whatsapp) 01050601888.

كما يمكن تحميل تطبيق النيابة الإدارية للربط مع أى وسيلة من تلك الوسائل المخصصة لتلقى الشكاوى ومعرفة النيابة المختصة ومقرها الجغرافى فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك عبر متجر (Google play) لمستخدمى هواتف تعمل بنظام (Android)، والرابط الخاص بالفيديو: https://bit.ly/3kYBG1Q.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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