كما يتيح البرنامج الربط بين كافة الإدارات المركزية والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات لخلق نظام متكامل لمنظومة العمل داخل النيابة الإدارية.
وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه جاء ذلك فى إطار الاستراتيجية التى تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدعم سبل التيسير على المواطنين فى تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقًا للعدالة الناجزة كهدف أساسى لخطة الدولة القومية للتحول الرقمى ورؤية "مصر 20 / 30".
ومن المقرر أن تعلن النيابة الإدارية قريبًا عن تدشين البوابة الإلكترونية المتكاملة للنيابة الإدارية لدعم تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وتيسير سبل التواصل وتقديم الشكاوى.
وأكدت النيابة الإدارية استمرارها فى تلقى شكاوى المواطنين عبر عدد من الوسائل الإلكترونية حاليًا تشمل: الخط الساخن 16117، البريد الإلكترونى ([email protected]) ورقم تطبيق (Whatsapp) 01050601888.
كما يمكن تحميل تطبيق النيابة الإدارية للربط مع أى وسيلة من تلك الوسائل المخصصة لتلقى الشكاوى ومعرفة النيابة المختصة ومقرها الجغرافى فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك عبر متجر (Google play) لمستخدمى هواتف تعمل بنظام (Android)، والرابط الخاص بالفيديو: https://bit.ly/3kYBG1Q.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة الإدارية تعد فيديو تعريفيًا لدورة العمل المميكنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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