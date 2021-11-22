مايا مرسى تردا على مبروك عطية حول تعدد الزوجات

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة الدكتور مبروك عطية بشأن تصريحاته الأخيرة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدد الزوجات قائلة :"تصريحاتك لا تهمنا… وسؤالي لحضرتك لو عندك بنت وتزوج الزوج عليها هيكون ده ردك لها".

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى رسالة لها عبر صفحتها الرسمية قائلة: "إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قال إن تعدد الزوجات حق مقيد ورخصة والرخصة لا بد لها من سبب".

وقالت: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، سبق وأن حسم قضية التعدد فى سلسلة تصريحات تليفزيونية أكد فيها أنه على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر «العدل» في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.

وأضافت: أن فضيلة الإمام الأكبر أكد أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي.

وقالت إن الإمام الأكبر أشار إلى أن قيمة «العدل» من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض.

وتابعت فى رسالتها :"وقال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها".

واختتمت :"والله إن دخول الجنة أو النار فهو حساب بين العبد وربه وليس بأيديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا أيديكم ولا تحرم الحق".