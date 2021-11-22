مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر ”روسيا - العالم الإسلامي” في مدينة...

بدعوة كريمة من سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومينيخانوف رستم رئيس جمهورية تتارستان، يشارك فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- في مؤتمر: "روسيا - العالم الإسلامي"، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت شعار: "الحوار وآفاق التعاون".

ويشارك في المؤتمر جمع غفير من كبار العلماء والمفكرين من روسيا ومختلف دول العالم الإسلامي، بهدف مناقشة القضايا ذات البعد المشترك بين روسيا والعالم الإسلامي وبحث تعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ويأتي المؤتمر في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقتها بالعالم الإسلامي، وفي إطار مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث تستضيف المؤتمر للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام ٢٠٠٨م.