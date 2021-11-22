رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع من...

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع" السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح) فى المسافة من برج العرب وحتى مطروح من أعمال المنفعة العامة. وتضمن القرار أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الاراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

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