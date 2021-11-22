نواب البرلمان ردًا على تصريحات ساويرس.. بكري:«كفاية تحريض ضد الدولة».. بدر: « رجال الأعمال عايزينها سبهللة زي زمان».. مقلد: الدولة تخلق ملايين فرص عمل للشباب

/662476/نواب-البرلمان-ردا-على-تصريحات-ساويرس--بكريكفاية-تحريض-ضد-الدولة-بدر--رجال-الأعمال-عايزينها-سبهللة-زي-زمان-مقلد-الدولة-تخلق-ملايين-فرص-عمل-للشباب

هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب، التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين فيها إلى أن الحكومة تتدخل في عمل القطاع الخاص وخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين.

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي تعليقات أعصاء مجلس النواب بشأن تصريحات نجيب ساويرس

النائب مصطفي بكري

قال النائب مصطفي بكري ،عضو مجلس النواب، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس لا يتوقف عن توجيه اللوم إلى الدولة، مشيرا إلي زعمه أنها لا تساوي بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن كلامه يفتقد إلي الموضوعية والمصداقية.

وطالب النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، رجل الأعمال نجيب ساويرس أن يتوقف عن التشكيك فى ما تقوم به الدولة من إنجازات ، مضيفا «أتمني من المهندس ساويرس أن يتوقف عن التشكيك في كل شيء، وأن يقول لنا بصراحة، هل أقام مصنعا في مصر، وهل ينكر أن ملياراته التي كونها من مصر كلها خارج البلد».

وهاجم بكري رجل الأعمال نجيب ساويرس «كفاك تشكيك وتحريض ضد الدولة وتعمد الإساءة إلي دور قواتنا المسلحة في التنمية، جيشنا ينتج ويصنع لصالح شعبنا، أما الآخرون وأنت منهم فلاهم لهم ألا التكويش علي كل شيء لحسابه، قبل أن تتكلم قل لنا كم حجم أموالك في مصر، وكم خارجها، ساعتها يحق لك الكلام، أما غير ذلك إسمح لي، نحن أدري بالوطن الذي يبني بيد الرجال الشرفاء».

وأكد بكري أن القطاع الخاص له دور رئيسي في عملية التنمية التي تحدث فى الدولة المصرية، موضحا" وأكبر دليل علي ذلك هو مشاركة شركات ساويرس مع الدولة ومع القوات المسلحة التي تقف بحسم أمام محاولات سيطرة بعض المستغلين علي مصادر الإنتاج والتحكم في سوق الأسعار".

النائب محمود بدر

رد النائب محمود بدرعضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، على اتهامات رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس واتهاماته للحكومة بالتدخل في عمل القطاع الخاص وخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين.

جاء ذلك عبر حسابه الرسمي فيس بوك مضيفا:" هو بغض النظر اني مقتنع ان دور الدولةمازال تنظيمي اكثر منه اقتصادي وتجاري .. وان شركات القطاع الخاص الكبيرة بتشتغل في كل المشاريع الكبري اللي بتتعمل .. لكن لو مشينا مع نظرية ان الدولة بتعمل مشاريع فالسؤال هنا ماذا قدم لنا القطاع الخاص وهو مسئول منفردا عن التنمية لأكثر من ٣٠ سنة ؟!”.

وتابع بدر:" انا هنا بالمناسبة مش ضد دور القطاع الخاص بالعكس انا شخصيا مؤمن بدور للقطاع العام ودور للقطاع الخاص ودور للقطاعات التعاونية اللي بتقوم بين القطاعين وعشان كده بقول ان القطاع الخاص لوحده مقدرش يتحمل اعباء التنمية ووصلنا بعد سنين من تحكمه في الاقتصاد الي اعلي نسب للبطالة في تاريخنا واقل نسب للتنمية في الريف والمدن ".

وتسائل النائب محمود بدر:" طب ممكن حد يفسرلنا ليه الطريق زمان اللي كانت بتاخده شركات مدنية كان بيقعد ١٠ سنين يتعمل ومكانش بيكمل وبيبقي مليان عيوب وانهاردة نفس الطريق لما بقت شركات الجيش تشرف عليه بقي يتنفذ علي أعلي مستوي وفي أسرع وقت بنفس الشركات المدنية بالمناسبة لكن بإشراف فقط من الهيئة الهندسية .. لأنه ببساطة زمان كانت سبهللة لكن دلوقتي في اشراف حقيقي وتنظيم وده.دور الدولة اللي للأسف بعض الرجال الأعمال مش قادرين يبلعوه وعاوزينها سبهللة زي ما كانت".

النائب أحمد مقلد

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن عدد من رجال الاعمال رافضين دخول الدولة فى النشاط الاقتصادي بشكل قاطع، لافتا إلى أنهم يعتبروا دور الدولة تنظيمى فقط، مضيفا” زى ما نجيب ساويرس قال فى تصريحاته”.

وأكد النائب أحمد مقلد، أن دخول الدولة فى النشاط الاقتصادي كان ضرورى بسبب الممارسات الاحتكارية التي تمت ممارستها من قبل عدد من رجال الاعمال، مشيرا غلى أن الشعب هو من يدفع فاتورتها من اسعار سلع وخدمات اضعاف اسعارها ، مما تطلب تدخل الدولة بشكل مباشر للقضاء على الممارسات الاحتكارية اللى انهكت الشعب، إضافة إلى تفكيك شبكات المصالح التى تضررت بشكل كبير من التدخل، موضحا ان هذا يعتبر تدخل تنظيمى و اجراءات حمائية.

وأشار النائب احمد مقلد، عضو مجلس النواب، إلى انه عندما يمتنع القطاع الخاص عن الدخول فى مشروعات ضخمة فى مجال الصناعة والزراعة، والمجمعات الصناعية، ومشروعات استصلاح الاراضى، موضحا قررت الدولة أنه لا يجوز أن تهمل الصناعة او الزراعة، فتدخلت الدولة بشكل مباشر فى إنشاء مجمعات صناعية واستصلاح ملايين الافدنة، مضيفا” فرجال الاعمال نفسهم يعتبروا ان الدولة بتتدخل فى النشاط الاقتصادى لان سلع من اللى بيتاجروا فيها ومحاصيل من اللى بيستوردوها اصبحت تنتج وتزرع فى مصر فبالتالى دة بالنسبة ليهم ضرر جديد”.

وتابع مقلد، “لما يحصل ركود فى قطاع المبانى و الانشاءات فتدخل الدولة وتضخ مليارات وتشغل كل الشركات فى مجال كان من اكبر المجالات المتضررة و تخلق ملايين فرص العمل للشباب و زيهم فرص عمل نظيرة لكن بهامش ربح معقول للشركات فده طبعا يضر عدد من رجال الاعمال اللى كان متعود ان المكسب لازم يبقى ١٠٠٪؜ لكن ١٠ ٪؜ دة قليل ومينفعش ودور مش تنظيمى ولا حاجة”.

وأكد النائب أحمد مقلد، ان الدولة تدخلت من أجل تنظيم أوضاع مغلوطةن إضافة غلى تفكك شبكات مصالح واحتكار كانت تستنزف الشعب، مضيفا”النهاردة مفيش تاجر يقدر يتحكم فى السوق و لا يكسب المكاسب الوهمية اللى كانت بتتحقق قبل دخول الدولة اللى هو بالمناسبة تنظيمى لكن فى مصلحة اغلب الشعب وضد ممارسات كان بيدفع فاتورتها الشعب”.