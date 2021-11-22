/662467/الشيوخ-يوافق-على-حياة-كريمة-للمسنين-و-يرفض-اقتراح-خلال-الجلسة-العامة

وتحدد المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة التي بدأت صباح اليوم الإثنين أن القانون "يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمةلهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم".

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ورفض المجلس الاقتراح المقدم من عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد، الذي طالب بالعودة للنص المقدم من الحكومة الذي نص على التمتع بالحقوق على قدم المساواة دون تمييز، كما اعترض على ما اعتبره إسهاب في الحقوق التي سيرد ذكرها فيما بعد في نصوص القانون.

الشيوخ يوافق على حياة كريمة للمسنين و يرفض اقتراح خلال الجلسة العامة

هذا ووافق مجلس الشيوخ أمس من حيث المبدأ على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى في ذات الشأن، على أن يواصل مناقشات المواد بجلسة الاثنين ، بعد إشادات كبيرة بجهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، ضرورة التأكيد على أهمية زيادة دور المسنين المجانية، وتغليظ عقوبات إعاقة الوالدين تخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.