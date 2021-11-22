/662471/لينك-الاستعلام-عن-معاش-المعاقين-بالرقم-القومي

لينك الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي، محل اهتمام الكثير من المواطنين المعنيين بهذا الأمر، والذين يسعون إلى الحصول على مستحقاتهم المالية.

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية ما جاء بشأن لينك الاستعلام عن معاش المعاقين وذلك باستخدام الرقم القومي

لينك الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي

هناك عددًا من الخطوات التى يلزم اتباعها من أجل الحصول على لينك الاستعلام عن معاش المعاقين وذلك باستخدام الرقم القومي وهو ما سنستفيض فيه بالتفصيل فى السطور التالية:-

أولًا يلزم الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، والمتاح من خلال الدخول على محرك البحث جوجل أو الضغط على اللينك من هنــــــــــــا.

ومن ثم يجب عليك بعد الدخول إلى الموقع، اتباع الخطوات المحددة فى الموقع، حيث يلزم إدحال الرقم القومي الخاص بصاحب الكارت.

وأيضًا اختيار أيقونة الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة، وذلك فى الجزء المخصص لذلك.

بعد الضغط على أيقونة الاستعلام على كارت تكافل وكرامة، يظهر كافة البيانات الخاصة بالمواطن والتى تشمل الرقم القومي واسمه، وأيضًا رقم تكافل وكرامة.

وأيضًا يظهر للمواطن المعني بالأمر ما إذا كانت البطاقة سارية من عدمها، والأسباب التى أدت إلى الإيقاف أو التجميد.

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ويتيح دوت الخليج فى السطور التالية كيفية تسجيل شكوى، إذا واجه أحد المواطنين مشاكل تقنية أو فنية فى الدخول إلى الموقع.

هذا وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد وفرت فى وقت لاحق بابًا لتسجيل الشكاوى الخاصة بأصحاب الكارت الذكي، تكافل وكرامة وذلك لتجاوز العقبات إن وجدت والتسريع من عملية البحث.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التضامن فإنه فى حالة رغبة المواطن أن يتقدم بشكوى، عليه فقط أن يقوم بتسجيل الرقم القومي له وأن يضغط على خانة تسجيل شكوى.