/662473/أحمد-مقلد-ردا-على-تصريحات-ساويرس-الدولة-تضخ- مليارات-وتخلق-ملايين-فرص-العمل-للشباب-وده يضر-رجال-الاعمال

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أن عدد من رجال الاعمال رافضين دخول الدولة فى النشاط الاقتصادي بشكل قاطع، لافتا إلى أنهم يعتبروا دور الدولة تنظيمى فقط، مضيفا” زى ما نجيب ساويرس قال فى تصريحاته”.

النشاط الإقتصادي

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد مقلد بشأن

وأكد النائب أحمد مقلد، أن دخول الدولة فى النشاط الاقتصادي كان ضرورى بسبب الممارسات الاحتكارية التي تمت ممارستها من قبل عدد من رجال الاعمال، مشيرا غلى أن الشعب هو من يدفع فاتورتها من اسعار سلع وخدمات اضعاف اسعارها ، مما تطلب تدخل الدولة بشكل مباشر للقضاء على الممارسات الاحتكارية اللى انهكت الشعب، إضافة إلى تفكيك شبكات المصالح التى تضررت بشكل كبير من التدخل، موضحا ان هذا يعتبر تدخل تنظيمى و اجراءات حمائية.

وأشار النائب احمد مقلد، عضو مجلس النواب، إلى انه عندما يمتنع القطاع الخاص عن الدخول فى مشروعات ضخمة فى مجال الصناعة والزراعة، والمجمعات الصناعية، ومشروعات استصلاح الاراضى، موضحا قررت الدولة أنه لا يجوز أن تهمل الصناعة او الزراعة، فتدخلت الدولة بشكل مباشر فى إنشاء مجمعات صناعية واستصلاح ملايين الافدنة، مضيفا” فرجال الاعمال نفسهم يعتبروا ان الدولة بتتدخل فى النشاط الاقتصادى لان سلع من اللى بيتاجروا فيها ومحاصيل من اللى بيستوردوها اصبحت تنتج وتزرع فى مصر فبالتالى دة بالنسبة ليهم ضرر جديد”.

وتابع مقلد، “لما يحصل ركود فى قطاع المبانى و الانشاءات فتدخل الدولة وتضخ مليارات وتشغل كل الشركات فى مجال كان من اكبر المجالات المتضررة و تخلق ملايين فرص العمل للشباب و زيهم فرص عمل نظيرة لكن بهامش ربح معقول للشركات فده طبعا يضر عدد من رجال الاعمال اللى كان متعود ان المكسب لازم يبقى ١٠٠٪؜ لكن ١٠ ٪؜ دة قليل ومينفعش ودور مش تنظيمى ولا حاجة”.

وأكد النائب أحمد مقلد، ان الدولة تدخلت من أجل تنظيم أوضاع مغلوطةن إضافة غلى تفكك شبكات مصالح واحتكار كانت تستنزف الشعب، مضيفا”النهاردة مفيش تاجر يقدر يتحكم فى السوق و لا يكسب المكاسب الوهمية اللى كانت بتتحقق قبل دخول الدولة اللى هو بالمناسبة تنظيمى لكن فى مصلحة اغلب الشعب وضد ممارسات كان بيدفع فاتورتها الشعب”.