/662474/بالصور-لجنة-الزمالك-تشكر-حسام-المندوه-على-تجميل-حدائق-النادي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوجه اللجنة الشكر للدكتور حسام المندوه عضو اللجنة على دعمه المباشر لمبادرة تجميل كافة حدائق النادي على نفقته الخاصة.

وكانت اللجنة قد بدأت الأعمال بحديقة واحدة وسوف تستكمل باقي الحدائق قبل موعد رحيل اللجنة في الموعد القانوني المحدد سلفا.

يستضيف اليوم الاثنين فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمود عاشور حكما للساحة، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

ويتواجد محمد معروف حكما للفيديو، وشهاب راشد مساعدا لحكم الفيديو.

قائمة البنك الأهلي امام الزمالم كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الزنفلي-احمد السعدني.

خط الدفاع:أحمد ياسين-أمير مدحت-عاصم صلاح-محمد ميدو-محمود دبش-أسامة إبراهيم-إسحاق يعقوبو- احمد العش- طارق مصيلحي.

خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-أحمد ياسر-محمود السيد-موسي دياوار-محمد بسيوني-محمود قاعود-شادي راضوان-محمد هلال-أحمد سعيد-محمد حامد.

خط الهجوم:اسامة فيصل.

تدريبات الزمالك

وقرر المدير الفني خوض اللاعبين لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين بفندق الإقامة خلال المعسكر الحالي، بحيث ستخوض المجموعة الأولى الإطالات في الثانية والنصف عصرا، وستخوض المجموعة الثانية تدريبات الإطالات في الثانية و50 دقيقة قبل التحرك لملعب التدريب.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.