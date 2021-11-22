/662477/بكلمات-مؤثرة-كريستيانو-رونالدو-يودع-سولشاير-برسالة-مثيرة-صور

ودع البرتغالي كرستيانو رونالد مهاجم فريق مانشستر يونايتد، المدير الفني السابق لفريقه، النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد استغناء النادي عن خدماته كمدير فني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كرسيتانو رونالدو عبر حسابة الشخصي”انستجرام:”لقد كان مهاجمي عندما أتيت لأول مرة إلى أولد ترافورد وكان مدربي منذ أن عدت إلى مان. المتحدة. ولكن الأهم من ذلك كله ، أن أولي هو إنسان متميز. أتمنى له التوفيق في كل ما تحفظه له حياته.

حظا موفقا يا صديقي!

تستحقها!.

بيان مانشستر يونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الأحد، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، قد ترك منصبه كمدير فني للفريق، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

في بيان نشره نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن "سولشيار سيظل دائماً أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

حقق واتفور فوز هام للغاية على نظيرة مانشستر يونايتد، بنتيجة 4/1 على ملعب "فيكارج رود"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر المان يونايتد بشكل سئ خلال مجربات المباراة تحت قيادة مديرة الفني أولي سولشاير الذي بات قريباً من الإقالة أكثر من أي وقت مضى بعد خساراته المتكرره بجانب أدائه الغير جيد خلال الفترة الأخيرة.

وسيطر واتفورد على معظم مجريات اللقاء مما شكل الأفضلية لهم، وهددوا مرمى الحارس دي خيا في أكثر من كرة.

وأفتتح الأهداف جوشو كينج لواتفورد في الدقيقة 28، ثم عزز سار بالهدف الثاني بالدقيقة 44، وعدل فان دي بيك النتيجة وأحرز هدف المانيو الوحيد في الدقيقة 50.

ليضرب واتفورد بهدفين في الوقت القاتل من المباراة عن طريق جواو بيدرو وإيمانويل دينيس لينتهي اللقاء بنتيجة كبيرة ومؤلمة على محبي وعشاق مانشسر يونايتد.

وشهد اللقاء طرد لموجواير مدافع مانشسر في الدقيقة 69 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة أرتفع رصيد واتفورد للنقطة رقم 13 في المركز السادس عشر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 17 بامركز السابع.