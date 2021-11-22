/662478/نورا-علي سيدات-مصر-بطلات-من-ذهب-توجن-ذهبية-الكوميتيه-فى-بطولة-العالم

تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالتهنئة لمنتخب مصر للكوميتيه سيدات، لتتويجه ذهبية بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات ، وذلك بمشاركة بطلات مصر فريال أشرف، ومنة شعبان، وسهيلة أبو إسماعيل بعد الفوز على فرنسا 2-1 فى النهائى لتحقق مصر الذهبية فى منافسات الجماعى،إضافة إلى البطلة الأولمبية فريال أشرف، في الفوز في أولى المواجهات بنتيجة 2-1، قبل أن تكتسح نظيرتها البطلة منة شعبان بنتيجة 7-3.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب بشأن مشاركة بطلات مصريات فى فى الكوميتية

منتخب مصر للكوميتيه سيدات

وقالت النائبة نورا على، أن سيدات مصر بطلات من ذهب، سطرن تاريخ خاص من الأمجاد ويضربن مثلاً رائعاً في القدوة والنجاح في مختلف الألعاب الرياضية والمنافسات الدولية. ليرفعن راية مصر خفاقة في المحافل الدولية.

وتناقش الجلسة الآن مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ،وايضا المقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس تضامن النواب.

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.

ووافق المجلس أيضا على المادة الثانية والمتعلقة بموعد صدور اللائحة التنفيذية وتنص على: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

أما المادة الثالثة فنصت على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.