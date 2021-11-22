«الشؤون العربية» بالبرلمان توصى بإعادة النظر فى الأجندة التشريعية

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إعادة النظر فى الأجندة التشريعية لمنح زخم للاتفاقيات الدولية التى لها دور فى تعظيم التجارة البينية بين الدول بعضها البعض.





وقال النائب يسرى المغازى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن موقف الطرق التى تربط الدول العربية بعضها البعض ودورها فى توسيع قاعدة التجارة البينية، أن الطرق الدولة الرابطة بين مصر وليبيا ومصر والسودان لها دور كبير فى تعظيم التجارة الدولية، بالإضافة لطريق الساحلى الدولى وما يشهده من اهتمام كبير، ولهذا ستظل هذه الطرق شريان حياة للدولة المصرية وربطها ببعض.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى أن الطرق الدولية تمثل أهمية كبرى بين الدول لما تتيحه من ربط المناطق الحرة فى هذه الدول بعضها ببعض، بالإضافة لتعظيم دور الاتفاقيات الجمركية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وأكد أن منظومة الطرق تمثل شريان الحياة للدولة المصرية، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة فى ملف الطرق والنقل بشكل عام، ولم يقتصر الأمر على الطرق الداخلية فقط، بل امتد ليشهد قفزة كبيرة على صعيد الطرق الدولية التى لها دور كبير فى ربط الدول بعضها البعض وتعظيم الاستفادة بالموارد التى تمتلكها الدولة المصرية ويعظم من قيمة الاستثمارات بين الدول.