/662486/بالصور-وصول-فريق-بيراميدز-إلى-ملعب-الدفاع-الجوي-استعدادا-لمباراة-إيسترن-كومباني

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن تعادل الايجابى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر إيسترن كومبانى من فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر المصري البورسعيدي في الربع الساعة الأولى من المباراة العديد من الأهداف، ولم يتمكن أوستن أوموتو مهاجم الفريق من تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

أهداف بيراميدز في المباراة المباراة

افتتح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال تحضير من وليد الكرتي، وتسديدة قوية من عادل على يمين حارس المصري.

وأحرز المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز، في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال تمريرات وتحضير من الفريق السماوي لهجمة منظمه تصل لمحمد حمدي ويرسل عرضية للكارتي ويسكنها الشباك.

أهداف المصري في المباراة

عاد الفريق البورسعيدي في نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، عن طريق حسن على من خلال ركلة جزاء.

تلقي فريد شوقي لاعب المصري البورسعيدي، بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي على رمضان صبحي، وبتلقيه بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 63، لتحمر البطاقة ويظل المصري بعشر لاعبين أمام بيراميدز.

وتألق المصري بقيادة التونسي المدير الفني معين الشعلاني، في المباراة ويعود بهدف التعادل، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، عن طريق عمرو مرعي.

وتلقى نادي بيراميدز تأكيدًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد مباراته أمام إيه إي مانياما بطل الكونغو في إياب دور ال ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تقام بالقاهرة، وكذلك الإعلان عن طاقم الحكام.