علاء عابد: ينعي حرم  النائب أيمن أبو العلا الإعلاميه أسماء مصطفي

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نعي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وفاة الإعلامية أسماء مصطفى حرم النائب أيمن أبو العلا داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع برحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة.

دوت الخليج يرصد نعي علاء عابد لوفاة زوجة النائب أيمن أبو العلا

وفاة الأعلامية اسماء مصطفي

وقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خالص التعازى وصادق المواساة للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في وفاة المغفور لها بإذن الله حرمة الإعلامية اسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين .

هذا ونعى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابن بعد صراع طويل مع المرض.

وقال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، “يتقدم النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بخالص التعازي للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى داعيا الله عزوجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها الجنة”.

وتقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين ، داعيةً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع برحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

وتقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بخالص العزاء للنائب أيمن أبو العلا، مضيفا”أنعي بكل أسى الإعلامية أسماء مصطفى حرم النائب د. أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم بعد صراع مع المرض، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولأهلها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال النائب محمود عصام،”اتقدم بخالص التعازي الى اخى وصديقي وحبيبي النائب الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، لوفاة زوجة سيادته الإعلامية أسماء مصطفى. داعين الله عز وجل أن يتغمده الفقيده بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون".

وأضاف النائب طارق الخولي،” الإعلامية أسماء مصطفى في ذمة الله بعد صراع مع المرض.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. خالص التعازى للنائب أيمن أبو العلا”.

وتابع النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، “يتقدم النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب بخالص التعازي للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى داعيا الله عزوجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها الجنة”.

وقالت النائبة فاطمة سليم، “خالص العزاء للدكتور ايمن ابو العلا .. ادعو الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم الاسرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

وأضاف النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ،”خالص التعازي للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى داعيا الله عزوجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها الجنة”.

وأكملت مي كرم جبر”خالص تعازينا في وفاة الإعلامية أسماء مصطفى زوجة النائب الدكتور أيمن أبو العلا ، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وألهم أحبابها الصبر والسلوان”.