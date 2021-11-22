/662489/طفل-يبدع-فى-القرأن-والإنشاد-الديني-بسوهاج-ويتمنى-أن-يكون-قارئ-بالاذاعة

رغم صغر سنة إلا أنة يقرأ القرأن بصوت عزب وجميل ويقلد كبار المشايخ من القراء، ويحبة جميع طلاب المدرسة الاصغر منة والاكبر وأقرانة، وأساتذته والناس من حولة لحسن خلقة وتخلقة باخلاق القرأن.

أحمد عبدالرحيم، طالب في الصف الثالث الاعدادي، بمعهد المدمر الاعدادى الثانوى بنين، التابع لادارة طما بمنطقة سوهاج الازهرية، ويقطن بقرية امدمر بمركز طما شمال سوهاج، حفظ ثلث القرأن الكريم على يد والدة الذي يعمل مقيم شعائر باوقاف سوهاج، وأساتذتة بالمعهد الديني.

طفل يبدع فى القرأن والإنشاد الديني بسوهاج ويتمنى أن يكون قارئ بالاذاعة

يقول أحمد عبدالرحيم خلال حديثه مع دوت الخليج أن القرأن الكريم عشقة، والمصحف الشريف صديقة الذي لايفارقة، ويشرُف أنة تعلم بالازهر الشريف الذي ساعد فى حفظة للقرأن وتنمية عقلة وتفتيحة، حيث يدرس الحديث والفقة والتوحيد والبلاغه، بالاضافة الى المواد الثقافية من دراسات وعلوم ولغة انجليزبة وغيرة.

وأضاف أحمد عبدالرحيم، أن قدوتة هو الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، فكثيرا ما يستمع الية ويقلدة، ويسعى ان يكون قارئ في الاذاعة والتلفزيون مثلة، وأنة يقرأ ترتيلا وتجويدا، ويستطيع الانشاد الديني ايضا بصوت عزب جميل.

وأكد عصام ابوضيف، شيخ المعهد، ان احمد طالب متفوق دراسيا، ويحفظ من القرأن الكريم ثلثة، وان التعليم بالازهر الشريف يساعد الطالب في تنمية شخصيتة ومعرفة أمور دينة، ودنياة. يقول خالد عبدالجواد، أحد معلمي معهد المدمر الاعدادي الثانوي بنين، أن أحمد طالب يتمتع بصوت جميل جدا، وحسن الخلق، ودائما وابدا يقرأ القرأن في الاذاعه المدرسية ويبهر السامعين، حتى الجيران في المنازل القريبة من المعهد تنظر الية من الشرفات وتستمع الية وتمدحة كثيرا.

فى نهاية اللقاء يعث أحمد برسالة الى كافة الطلاب طالبا منهم حفظ القرأن الكريم، لان القرأن مكسب للانسان في الدنيا قبل الاخرة، وأن يلتحق الطلاب بالازهر الشريف ففية يتعلم الطالب العلوم الدينية والعلوم الدنيوية.