/662490/تعطيل-الدراسةوفي-الإسكندرية-لإزالة-المعوقات-نتيجة-الأمطار
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 ( طلاب فقط) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة. وذلك لتمكين الأجهزة التنفيذية من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة اليوم والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.
تحيا مصر
تعطيل الدراسةغدا فيالإسكندرية
ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنبيه على انتظام حضور المعلمون بالمدارس وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم وذلك من أجل تجهيز المدارس والتأكد من عدم وجود أي معوقات تعوق سير العملية التعليمية لليوم الدراسي المقبل.
محافظ الإسكندريةيهيب بتوخي الحذر
وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين توخي الحذر وإتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتقليل التحرك بالسيارات الخاصة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وذلك للسماح لسيارت الصرف الصحي من التحرك بسهولة لرفع وإزالة جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ غير المتوقعة.
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