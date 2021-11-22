تدشين مبادرة التدريب الإلكترونى لأكثر من 100 ألف مكلفة خدمة عامة

جدة - نرمين السيد - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مبادرة "التدريب الإلكترونى لمكلفى الخدمة العامة"، وذلك بالتعاون مع شركة تطوير الدولية لتكنولوجيا التعلم ويمثلها المهندسة سهير عوض العضو المنتدب للشركة، مستهدفين تنفيذ تدريب 100 ألف مكلفة خدمة عامة سنويا.





وأكدت القباج أن الحزمة التدريبية التى تم تصميمها هذا العام خصيصا لمكلفى الخدمة العامة تشمل حزمة من المعارف والمهارات اللازمة لإعداهن فنيا ومهنيا بشكل جيد يتوافق مع مرحلة التطور الإدارى والتنموى الذى تشهده الدولة فى الوقت الحالى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن التدريبات تنقسم إلى التعريف بالتشريعات الأساسية مثل الدستور المصرى، قانون الخدمة المدنية، قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلى، وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يتطرق التدريب للتعريف بموضوعات اجتماعية واقتصادية مثل أهداف التنمية المستدامة، والحد من الزيادة السكانية، وحماية النساء من كافة أشكال العنف، وآليات مكافحة الفساد، والشمول المالى، وأخيرا يضم التدريب حزمة من المهارات الحياتية التى يجب أن تمتلكها الكوادر المهنية الشابة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى استقبلت فى مطلع شهر أكتوبر دفعة هذا العام حوالى 115.520 ألف مكلفة خدمة عامة تم توزيعهم على 27 جهة إدارية بالدولة للارتقاء بمنظومة العمل من خلال ضخ طاقات شبابية وتعزيز مهارات الشباب قبل خروجهم لسوق العمل، ومما لا شك فيه أن توظيف قدرات مكلفات الخدمة العامة يساهم فى سد العجز الوظيفى لدى بعض الجهات الإدارية.

وتأتى التضامن الاجتماعى على قمة الوزارات الأكثر استعانة بالخدمة العامة بنسبة 58% تقرييا يليها وزارة التربية والتعليم بنسبة 23% ووزارة الشباب والرياضة بنسبة 10%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 8%، ووزارة العدل بنسبة 3.5% بالإضافة إلى وزارات الزراعة والنقل والثقافة وغيرها من الجهات المصرفية والبحثية.

كما تساهم مكلفات الخدمة العامة فى المشروعات التنموية والقومية مثل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار، والحد من الزيادة السكانية، وتنمية الطفولة المبكرة، والبرنامج الرئاسى "حياة كريمة".

والخدمة العامة هى واجب وطنى يؤديه حديثى التخرج من الجامعات والمعاهد العليا، وذلك لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى والتى تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة، ومعظم الملتحقين بالخدمة العامة هم من الإناث بنسبة 99% إناث وفقط 1% ذكور تقريبا ممن ليس لهم خدمة عسكرية أو ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وذلك لسد العجز الوظيفى والارتقاء بمنظومة العمل .

ومن جانبها قالت الدكتورة راندا رزق مستشار المسئولية المجتمعية والدعم الفنى إن الوزارة تسعى إلى تحقيق التنمية ورفع كفاءات شباب الخدمة العامة من خلال التدريب والتطوير وصقلهم بمهارات العمل الأساسية، وذلك عن طريق التدريب بشكل إلكترونى نظرا للظروف التى تعيق التواصل بشكل تقليدى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفادت رزق أن وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتشكيل لجنة فنية للإشراف والمتابعة على المبادرة.

كما أكدت عزة خطاب مدير إدارة الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعى أن هذه المبادرة سوف تساهم فى مساعدة الشباب على المواءمة مع التطور الذى تشهده الدولة، وأن تطوير مهاراتهم المختلفة سيعود عليهم وعلى الدولة بالنفع، وسيساهم فى سد الفجوة بين مهارات الشباب المصرى ومتطلبات سوق العمل من أجل تعظيم فرص تأهيلهم وإلحاقهم بسوق العمل.