التعليم تعلن موعد امتحان شهرى أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان، اليوم - "إن الاختبار سيُغطى ما تم تدريسه من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، وفق خطة توزيع المناهج.. ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر".
وأضافت: "الاختبار سيكون على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة، ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى، وباقى المواد على مستوى المدرسة"، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفنى المختص وإدارة المدرسة.
وأشارت إلى أن المواد الأساسية هى: (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم)، موضحة أن عدد الأسئلة فى كل امتحان هو 10 أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.
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