بعد قليل.. رئيس الوزراء يحضر احتفال العيد السنوى الأول ليوم الطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - وتُنظم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، احتفالية اليوم الإثنين، بمناسبة العيد السنوى الأول ليوم الطاقة النووية فى مصر، والذى خصصته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاحتفال بعيد هيئة المحطات النووية، والذى يحل موعده 19 نوفمبر من كل عام، ويأتى ذلك بالتزامن مع ذكرى توقيع مصر وروسيا على اتفاق مبدئى فى نوفمبر 2015 لبناء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء فى مصر.

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