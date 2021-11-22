تعطيل الدراسة غدا فى الإسكندرية وتنبه هام بشأن المعلمين

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 (طلاب فقط) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة. وذلك لتمكين الأجهزة التنفيذية من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التى شهدتها المحافظة اليوم والتى فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى.





وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنبيه على انتظام حضور المعلمون بالمدارس وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم وذلك من أجل تجهيز المدارس والتأكد من عدم وجود أى معوقات تعوق سير العملية التعليمية لليوم الدراسى المقبل.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخى الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتقليل التحرك بالسيارات الخاصة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وذلك للسماح لسيارات الصرف الصحى من التحرك بسهولة لرفع وإزالة جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ غير المتوقعة.