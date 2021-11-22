مراكب النجاة.. إطلاق حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار مشاركة المجلس فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تنفذ تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، فى بيان اليوم الاثنين، إن المبادرة الرئاسية تعتمد على تضافر كافة جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها، حيث قام فريق الوزارة بتنفيذ دورة تدريبة مكثفة بأهداف المبادرة الرئاسية ورسائل التوعية للرائدات الريفيات قبل انطلاق حملة طرق الأبواب.

وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة يلعب دورا محوريا فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة لتنفيذ الجانب التوعوى من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فمن خلال "حملات طرق الأبواب" التى تنفذها عضوات المجلس، استطعنا الوصول لمختلف الفئات المستهدفة من المبادرة، وتأتى المرأة المصرية على رأس هذه الفئات، كونها صاحبة تأثير فى قرار أبنائها نحو هجرة غير شرعية أو العكس، لذا كان استهداف توعيتها أمر ضرورى وهذا ما نحرص على تنفيذه بشكل يناسب طبيعة المرأة فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن التعاون مع المجلس القومى للمرأة مستمر فى باقى المحافظات التى ستنفذ فيها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، حيث إنه تم العمل فى ست محافظات وهى الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا وبنى سويف وكان آخرها محافظة الدقهلية، وستشهد الفترة المقبلة استكمال باقى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والبالغ عددها 14 محافظة.

ووجهت الشكر للدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وجميع أعضاء المجلس بمحافظة الدقهلية، على جهدهم خلال فعاليات حملة "طرق الأبواب" التى تم إطلاقها تحت رعاية المحافظ الدكتور أيمن مختار، لتوعية أهالى المحافظة بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وذلك فى إطار متابعة أعمال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة عقب زيارة وزيرة الهجرة ولقاءاتها الجماهيرية مع الشباب المستهدف وأسرهم وبالتوازى مع أنشطة التأهيل والتدريب الذى نفذها المركز المصرى الألمانى للهجرة وإعادة الإدماج.

من جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان أصدرته اليوم، دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة المهمة إيمانا منه بالدور المهم الذى تلعبه المراة سواء كانت هى الأم أو الأخت أو الجدة فى إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل فى إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى دورهن كذلك فى تبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصى وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التى يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة وتحقيق الثراء السريع فى الدول الأخرى.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالتعاون المثمر مع نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فى تنفيذ هذه المبادرة المهمة، مؤكدة مواصلة التعاون مع الوزارة من خلال آليات المجلس بالمحافظات التى شهدت إقبالا على الهجرة غير الشرعية حتى نتمكن من القضاء على هذه الظاهرة.

وأوضحت أن فعاليات المبادرة تتضمن تدريب رائدات المجلس بالمحافظات التى شهدت سابقا إقبال عدد من شبابها على الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتوازى مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة تشهد حضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

يذكر أنه تمهيدا لإطلاق حملة طرق الأبواب، فقد نظم المجلس ثلاث دورات تدريبية لـ100 من رائدات المجلس بالمحافظة على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل، وتم التدريب بمقر فرع المجلس بمحافظه الدقهلية، تحت إشراف الدكتورة أمينه شلبى - مقرره فرع المجلس، خلال الفترة من 20 وحتى اليوم.

تضمن التدريب رسائل الحملة والتى تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التى تصل لحد الموت غرقا والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب، وقام بالتدريب وائل فراج ممثل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبحضور عضوات وأعضاء الفرع.