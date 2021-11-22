رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنشطة...

التجهيز لزيارة تنزانيا مع أكثر من 20 رجل أعمال..ومنتدى للأعمال المصري-المجري

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أنشطة الهيئة.

في بداية اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه يتم حالياً التجهيز لزيارة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وذلك لافتتاح المنطقة الصناعية التي أقامتها مجموعة السويدي – إلكتريك، وسيتم اصطحاب أكثر من 20 رجل أعمال ومستثمر، مستعرضاً في السياق ذاته نتائج زيارة رئيسة تنزانيا الأخيرة إلى مصر.