السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وفئات التعريفة الجمركية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية . كما صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 151 لسنة 2031 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

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