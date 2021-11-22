«انقسم إلى نصفين»..شاب يلقي بنفسه أمام قطار بمحطة مترو الجيزة

/662492/انقسم-إلى-نصفينشاب-يلقي-بنفسه-أمام-قطار-بمحطة-مترو-الجيزة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم الأثنين، بعد أن ألقى بنفسه أمام قطار الخط الثاني لمترو الأنفاق، بمحطة مترو الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شخص ألقى بنفسه أمام قطار الخط الثاني لمترو الأنفاق

انشطر إلى نصفين

وأكد أحد شهود العيان، إن الشخص انتظر قدوم القطار ثم قفز أمامه، ورصدت صور التقطها الركاب محاولات استخراج الجثمان من تحت عجلات القطار، بينما أفاد مصدر أنه انشطر إلى نصفين.

ومما نتج عن الحادث في تزاحم بالمحطة، وتوقف حركة القطارات لدقائق، قبل أن تعود الحركة مرة أخرى.

وفي سياق آخر اعترف المتهم بـ التحرش بطالبة التجمع الخامس أمام رجال المباحث، ويدعى محمود خ 30 سنة، بارتكابه واقعة التحرش التي تعرضت لها طالبة التجمع في الميكروباص، وقال في التحقيقات، مفيش أي حاجة عملتها هي كانت قاعدة جنبي في الميكروباص قاعدة مش كويسة فأنا افتكرها عاوراني ألمس جسمها فأنا لمسته.

إحالة المتهم

وأحالت النيابة العامة، السائق المتهم بالتحرش بطالبة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى المحكمة، تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة جنائية عاجلة، حسب تأكيدات محامي الطالبة محمد ثروت.

راحت رفعت البلوزة من ناحية الشمال

وأضاف المتهم بالتحرش بطالبة التجمع، اللي حصل إن أنا كان في واحدة راكبة معايا في الميكروباص يوم 6 نوفمبر في الميكروباص جنبي وكان قاعدة قعدة مش مضبوطة وكانت لبسة بلوزة طويلة وراحت رفعت البلوزة من ناحية الشمال، فأنا حطيت أيدي جنب الكرسي بتاعها ورحت محسس على المكان اللي هي رفعت فيه البلورة.

قالتي هشتهر وهبقي ترند على حسابك

وأوضح كان جنبها الشمال والكلام ده كان بإرادتها عشان هي اللي رفعت البلوزة وفي الآخر لما نزلت من الميكروباص كانت بتصور، وقالتي هشتهر وهبقي ترند على حسابك وهو ده كل اللي حصل وبعد كده يوم الثلاثاء الساعة 2 صباحا كنت قاعد في بيتي ولقيت الحكومة نزلت عليا وحدوني وخدوا العربية اللي معايا.