/662494/تأجيل-مباراة-سموحة-والطلائع-بسبب-سوء-الطقس-في-الإسكندرية

أكد محمد عبد الرازق، مدير استاد الإسكندرية، أن تم تأجيل مباراة سموجة وطلائع الجيش، والتي كان من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، وجاء ذلك بسبب هطول الأمطار الشديدة على محافظة الإسكندرية بالكامل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مدير استاد الإسكندرية أن تم التواصل مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، والذي وافق علي تاجل اللقاء.

نتيجة مباراة سموحة والشرقية للدخان

والجدير بالذكر أن تمكن سموحة أن يحقق الفوز الأول أمام فريق الرشقية للدخان هذا الموسم بعدما تعادل في المباراة الأولى والثانية أمام الاتحاد اسكندري والمصري البورسعيدي.

ورفع سموحة رصيد من النقاط إلى 5، بينما لم يتمكن الشرقية للدخان حتى الأن أن يحصل على أي نقطة.

بذلك ينضم الشرقية للدخان إلى الإسماعيلي وفاركو بعدم تحقيق أي انتصار هذا الموسم.

أحرز مروان حمدي الهدف الأول والثاني لسموحة، وزاد صديق اوالا النتيجة بالهدف الثالث لأصحاب الأرض.

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة بعد التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، أن الفريق افتقد الشراسة الهجومية في لقاء اليوم.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس:"افتقدنا الشراسة الهجومية التي كانت موجودة أمام الاتحاد السكندري".

وواصل "كل شيء سيتحسن تدريجيا، تنقصنا الخبرة في بعض المراكز الهامة في الملعب. التنظيم الدفاعي أفضل كثيرا من اللقاء الماضي".

واختتم سامي "الالتزام المالي لسموحة يميزه عن أندية أخرى، بإذن الله مجلس الإدارة الجديد يكمل مسيرة سابقه".

بهذا التعادل السلبي يسجل الفريقين أول تعادل سلبي في بطولة الدوري لموسم 2021/ 2022، بعد لقاء شهد على العديد من الفرص طوال أحداث المباراة.