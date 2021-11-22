/662496/الشيوخ-يرفع-جلساته-لـ5ديسمبر-بعد-مناقشات-حقوق-المسنين-ومقترحات-تداول-البورصة
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي.
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ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم 5 ديسمبر المقبل.
الشيوخ يرفع جلساته لـ5ديسمبر بعد مناقشات حقوق المسنين ومقترحات تداول البورصة
وقرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن ضريبة الأرياح الرأسمالية على الأوراق المالية وموافقة مجلس الشيوخ على التقرير، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014 ، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.
وأوضح سري الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق.
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