/662498/ممثل-الاغلبية-ينعي-وفاة-زوجة-النائب-أيمن-أبو-العلا

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الامين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ممثل الاغلبية، بخالص التعازي للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى، التي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

دوت الخليج وأضاف رشاد،”ألهم الله عز وجل العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأجزل عليهم العطايا، وأنزل عليهم السكينة والرضا والتسليم بقضائه”.

وفاة الإعلامية اسماء مصطفي

هذا ونعى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

و تقدم النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بخالص التعازي للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى داعيا الله عزوجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها الجنة”.

وتقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين ، داعيةً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع برحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

ونعي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وفاة الإعلامية أسماء مصطفى حرم النائب أيمن أبو العلا داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع برحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة.