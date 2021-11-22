البرلمان العربي يرحب بالاتفاق السياسي بجمهورية السودان..ويؤكد: خطوة تحقق الأمن والوحدة والاستقرار للشعب السوداني«فيديو»

/662499/البرلمان-العربي-يرحب-بالاتفاق-السياسي-بجمهورية-السودانويؤكد-خطوة-تحقق-الأمن-والوحدة-والاستقرار-للشعب-السودانيفيديو

أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان إلى اتفاق سياسي شامل والذي تم توقيعه بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

دوت الخليج يرصد تعليق البرلمان العربي بالاتفاق السياسي فى السودان

الاتفاق السياسي فى السودان

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الخطوة ترسخ لمرحلة جديدة لإرساء دعائم الأمن والوحدة والاستقرار المستدام في السودان وحماية مقدرات شعبه ومكتسباته السياسية والاقتصادية، وتحقق تطلعات الشعب السوداني في تحقيق التنمية والازدهار.

وأشاد البرلمان العربي، بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.